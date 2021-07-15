Товарищеский матч

Рома – Вальдиньеволе – 10:0

Голы: Перес, Манчини, Майораль (хет-трик), Калафиори, автогол, Дзаньоло (п), Залевски, Диавара

Моуринью сформировал свой "черный список" из 6 игроков Ромы – среди них бывший любимец Жозе

Римский клуб начал игровую подготовку к новому сезону. Для команд Серии А привычно играть спарринги с очень слабыми соперниками. Тот же Вальдиньеволе прошлую кампанию завершил последним в своей группе Серии D.

Из-за этого не будет делать акцент на результате. К тому же знаковым эту игру делает совсем другое. Жозе Моуринью впервые вывел "волков" на футбольное поле после назначения на пост главного тренера.

Также стоит заметить, что Николо Дзаньйоло, который пропустил почти весь прошлый сезон из-за сложных травм, сыграл и даже отметился голом.

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