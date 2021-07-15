Товариський матч

Рома – Вальдіньєволе – 10:0

Голи: Перес, Манчіні, Майораль (хет-трик), Калафіорі, автогол, Дзаньйоло (п), Залевскі, Діавара

Моурінью сформував свій "чорний список" з 6 гравців Роми – серед них колишній улюбленець Жозе

Римський клуб розпочав ігрову підготовку до нового сезону. Для команд Серії А звично грати спаринги з дуже слабкими суперниками. Той же Вальдіньєволе минулу кампанію завершив останнім у своїй групі Серії D.

Відтак, не буде робити акцент на результаті. До того ж знаковим цю гру робить зовсім інше. Жозе Моурінью вперше вивів "вовків" на футбольне поле після призначення на посаду головного тренера.

Також варто зауважити, що Ніколо Дзаньйоло, який пропустив майже увесь минулий сезон через складні травми, зіграв та навіть відзначився голом.

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