Главный тренер Ромы Жозе Моуринью был немногословен после резонансного поединка против Милана (1:2).

"Поздравляю Милан. Не хочу больше ничего говорить, иначе на следующей неделе меня не будет на бровке. Мы плохо сыграли, но оставили на поле все силы", – цитирует Моуринью DAZN.

Рома – Милан – 1:2 – видео голов и обзор матча

Большинство экспертов подвергли критике действия арбитра во время матча. Сам португальский специалист эмоционально апеллировал к рефери из-за сомнительных решений последнего, помощники Моуринью пытались сдержать своего босса.

Милан только по дополнительным показателям уступает лидеру турнира Наполи, Рома – 4-я.

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