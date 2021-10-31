Удачи Милана неслучайны

Милан подошел к туру одним из двух лидеров Серии А. За 10 матчей чемпионата "россонери" потеряли всего два очка, хотя и не выглядели идеальной командой без слабых мест. Игра с Ромой должна была стать проверкой, ведь Моуринью получал удобные условия – возможность сыграть на контратаках, используя козыри в переходных фазах.

Матч пошел по прогнозируемому сценарию. Милан установил контроль над мячом, а Рома выжидала удобных ситуаций. Однако равной борьбы не получилось. Гости классно комбинировали, развивая быстрые атаки. Уже в дебюте Кессье и Леау могли выводить Милан вперед – не хватило точности. А Рома предложила слишком мало конструктива. Можно вспомнить только неточные удары Пеллегрини.

Беннасер контролировал центр поля, Калабрия разрывал фланг, Кьяер выполнял шикарные передачи из глубины. Милан забил со штрафного благодаря гению Ибрагимовича, но этот гол полностью следовал из картины встречи. Команды ушли на перерыв с минимальным преимуществом "россонери", но счет 0:2 был бы гораздо логичнее. Гости забили второй, но там у Ибры был офсайд.

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Ибрагимович – это сила

Уже во втором тайме Милан закрепил преимущество. Рома вышла настроенной на борьбу (Моуринью выпустил вместо Мхитаряна юного Афена-Гьяна), попыталась контролировать мяч, добавила в агрессии. Но хозяев снова хватило минут на десять.

Очередной заброс Кьяера на Ибрагимовича завершился голом. Златан убежал от соперников и мастерски переиграл голкипера, но снова офсайд. Через несколько мгновений швед еще раз ворвался в штрафную и упал в борьбе с Ибаньесом. Кессье уверенно реализовал пенальти.

Златан сегодня герой. Роскошный гол со штрафного в первом тайме и заработанный пенальти во втором. Ибра невероятно полезен для Милана. И не только отдельными проблесками гениальности. Он полностью интегрирован в игру команды. Очень активно подыгрывает, участвует чуть ли не в каждой атаке, отдает умные передачи на обострение. Златану – 40. Гений.

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Интрига ожила, но Рома не спаслась

Милан успокоился после второго гола, Ибрагимович на 57-й минуте ушел с поля, а спустя еще 10 минут Тео Эрнандес оставил команду в меньшинстве. Появились надежды на интригу. Жозе Моуринью бросил в бой все силы – выпустил Эль-Шаарави, Переса и Шомуродова.

Рома заиграла лучше, мощнее, но стопроцентных моментов все равно не создавала. С дальними ударами Переса, Афена-Гьяна и Эль-Шаарави без проблем справился голкипер. А подачи со стандартов почему-то завершал Дзаньоло – конечно, неудачно.

Милан в конце встречи сел очень глубоко и думал только об обороне. Статистика ударов после удаления – 16:0 в пользу "волков". Тотальное доминирование Ромы. Навал. Хозяева отквитали один гол усилиями Эль-Шаарави и выпрашивали пенальти. Сравнять счет все же не удалось.

Финальный свисток зафиксировал победу Милана, набравшего 31 очко и догнавшего Наполи на вершине Серии А. Рома с 19 очками на четвертом месте в зоне Лиги чемпионов.

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