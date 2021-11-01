Головний тренер Роми Жозе Моурінью був небагатослівний після резонансного поєдинку проти Мілана (1:2).

"Вітаю Мілан. Не хочу більше нічого говорити, інакше наступного тижня мене не буде на бровці. Ми погано зіграли, але залишили на полі усі сили", – цитує Моурінью DAZN.

Рома – Мілан – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Більшість експертів розкритикували дії арбітра під час матчу. Сам португальський фахівець емоційно апелював до рефері під сумнівних рішень останнього, помічники Моурінью намагалисти стримати свого боса.

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