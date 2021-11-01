Рома принимала Милан в рамках центрального матча 11 тура Серии А. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.

Златан Ибрагимович открыл счет в поединке бильярдным ударом со штрафного. После перерыва 40-летний швед замахнулся на дубль, но его мяч отменили из-за офсайда.

Ибрагимович забил Роме хитрым ударом со штрафного и отметил два потрясающих юбилея

Удвоил преимущество гостей Кессье, реализовав пенальти. Концовка игры была при полном преимуществе римлян, которым все же удалось отквитать один мяч, ударом в девятку отличился Эль-Шаарави.

Милан только по дополнительным показателям поступает лидеру турнира Наполи, Рома – 4-я.

Милан одолел Рому и остался с Наполи на вершине Серии А – Ибрагимович вечно молодой, Моуринью не помогло большинство