Известные во всем мире паблики и ресурсы продолжают позориться при освещении результатов украинцев.

Вильярреал во второй раз уверенно побил Динамо (2:0), а СМИ в итоге публиковали результаты всех матчей 1/8 финала Лиги Европы. К сожалению, не обошлось без конфузов.

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Всемирно известный паблик 433, который в своем Instagram имеет более 35,4 миллиона подписчиков, совершил ошибку, когда освещал результаты. Вместо эмблемы киевского Динамо на картинке появился логотип одноименного клуба из Москвы. Бдительны читатели в комментариях сразу же указали на ошибку, не скрывая возмущения.

Интересно, что ранее испанские СМИ тоже конфузились, ведь не раз делали ошибки в фамилиях игроков национальной сборной и наших команд.

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