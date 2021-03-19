Відомі у всьому світі пабліки та ресурси продовжують ганьбитись при висвітленні результатів українців.

Вільяреал вдруге впевнено побив Динамо (2:0), а ЗМІ у підсумку публікували результати всіх матчів 1/8 фіналу Ліги Європи. На жаль, не обійшлось без конфузів.

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Всесвітньо відомий паблік 433, який у своєму Instagram має понад 35,4 мільйони підписників, зробив помилку, коли висвітлював результати. Замість емблеми київського Динамо на картинці з'явився логотип однойменного клубу із Москви. Пильні читачі в коментарях одразу ж вказали на помилку, не приховуючи обурення.

Цікаво, що раніше іспанські ЗМІ теж конфузились, адже не раз робили помилки у прізвищах гравців національної збірної та наших команд.

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