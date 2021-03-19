"Это было ожидаемое разочарование. В противостоянии даже не с грандами футбольных топ-стран Шахтеру и Динамо нынешнего образца ничего не светит.

Шахтер – Рома: защитник "волков" частично потерял память после жуткого столкновения

После унижения дончан в Лиге чемпионов в матчах с Боруссией М теперь вот дождались провала в Лиге Европы с Ромой. В этом году Шахтер на международной арене еще не был таким убогим. Сложилось впечатление, что Луиш Каштру потерял контроль над подопечными. Каждый специалист, который себя уважает, на его месте серьезно задумался бы об отставке.

Свой посредственный уровень подготовки в матчах с Вильярреалом подтвердило и Динамо. Футболисты Вильярреала, особо не напрягаясь, легко доказали, что Динамо – это команда с большим количеством уязвимых мест. Если в межсезонье киевляне не усилятся квалифицированными легионерами, то и в будущих матчах с представителями топ-стран им готова роль мальчиков для битья", – цитирует Гецко Meta Ratings.

К слову, теперь киевляне и дончане сосредоточат свою борьбу за чемпионство в УПЛ. Сейчас Динамо опережает Шахтер на 4 пункта.

''Імітували боротьбу'': іспанська преса критикує гравців Динамо, які мріяли про трансфер – ганебне клеймо для усіх