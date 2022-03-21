"Я в Киеве. Мы несем ответственность за определенный квадрат, который и патрулируем. Я стрелок, меня приквартировали к части, в которой я и несу непосредственно службу. Конечно, локацию раскрывать не буду.

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Все как у всех, с той лишь разницей, что у меня есть бонус: большой выход на местные СМИ. Мне разрешается 6 часов передвигаться в свободном графике. Кроме этого, мы пытаемся что-то перевозить, кого-то соединять.

Сплю в среднем 4,5-5 часов. Потому что эти промежутки по 6 часов такие: днем ​​спать как-то не очень выходит, а вечером выходит поспать час перед дежурством – и потом досыпаешь еще 4,5 часа после ночного.

Москаля еще не видел. Я пока, как некоторые говорят, в нашем тылу. Каждый делает свое. А наши ВСУ делают свое дело не только мастерски, а суперово. Хотя, если честно, меня максимально удивил весь украинский народ, который сразу стал действовать.

Первое удивление было, когда я заезжал в Киев. До этого я три дня был в интернете, телефоне и неизвестности, ведь когда началась война, был в Дубае. И когда заезжал в Украину, всей картины не знал: где Россия, насколько они глубоко продвинулись? И вот сначала доехали до первого блокпоста – а там уже и второй, и в каждой деревне блокпосты, стоят люди с охотничьими ружьями. И когда видишь эту непосредственную готовность людей защищаться – настроение поднимается! Потому что понимаешь: эту нацию не одолеть! Крылья вырастают. Ведь чтобы эту украинскую нацию одолеть, надо всех убить. А это очень много людей, и у россиян нет столько не то что патронов – воинов, чтобы эту нацию покорить", – сказал Стаховский в комментарии Цензор.нет.

К слову, в терроборону вступил целый ряд известных футболистов, спортсменов, телеведущих и музыкантов, среди которых: Юрий Вернидуб, Михаил Кополовец, Александр Усик, Андрей Столярчук, Андрей Хливнюк и многие другие.

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