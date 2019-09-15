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Морозов: Коноплянка – украинский Тайсон

12:47 55 Читати українською
Морозов: Коноплянка – украинский Тайсон
Сергей Морозов / Фото из открытых источников

Футбольный эксперт Сергей Морозов поделился впечатлениями от дебюта Евгения Коноплянки за донецкий Шахтер в матче против луганской Зари (4:3).

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
89’ Жуниор Мораес
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергин 35’
Богдан Леднев 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергин
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
86’ Богдан Леднев
89’ Жуниор Мораес

"В первом тайме Шахтер играл в среднем темпе. Как только появилась интенсивность – у Зари возникли проблемы, особенно в обороне. Второй тайм Шахтер начал более интенсивно, и Заря перестала успевать.

Коноплянка проявил себя прекрасно, дальше будет еще лучше, – тренер Шахтера Северино

Такое впечатление, что Коноплянка с Тайсоном и Марлосом уже лет десять играют в одной команде. Опытные футболисты понимают друг друга с полуслова. Коноплянка – украинский Тайсон. Он постоянно смещался в центр и пытался нанести удар. Хороший дебют", – сказал Морозов в эфире программы Тур ONLINE.

Напомним, Шахтер перестрелял Зарю в сверхрезультативном матче (4:3), а Коноплянка отметился ассистом в дебютном матче.

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Шахтер Шахтер Заря Заря Сергей Морозов Шахтер - Заря Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Тайсон Тайсон Марлос Марлос
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