Морозов: Коноплянка – украинский Тайсон

Футбольный эксперт Сергей Морозов поделился впечатлениями от дебюта Евгения Коноплянки за донецкий Шахтер в матче против луганской Зари (4:3).

"В первом тайме Шахтер играл в среднем темпе. Как только появилась интенсивность – у Зари возникли проблемы, особенно в обороне. Второй тайм Шахтер начал более интенсивно, и Заря перестала успевать.

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Такое впечатление, что Коноплянка с Тайсоном и Марлосом уже лет десять играют в одной команде. Опытные футболисты понимают друг друга с полуслова. Коноплянка – украинский Тайсон. Он постоянно смещался в центр и пытался нанести удар. Хороший дебют", – сказал Морозов в эфире программы Тур ONLINE.

Напомним, Шахтер перестрелял Зарю в сверхрезультативном матче (4:3), а Коноплянка отметился ассистом в дебютном матче.

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