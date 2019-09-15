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Коноплянка проявил себя прекрасно, дальше будет еще лучше, – тренер Шахтера Северино

00:25 31 Читати українською
Коноплянка проявил себя прекрасно, дальше будет еще лучше, – тренер Шахтера Северино
Евгений Коноплянка / фото ФК Шахтер

Ассистент главного тренера Луиша Каштру Витор Северино оценил дебют Евгения Коноплянки в матче против Зари (4:3).

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
89’ Жуниор Мораес
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергин 35’
Богдан Леднев 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергин
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
86’ Богдан Леднев
89’ Жуниор Мораес

"Коноплянка сыграл хорошо. Однако наша философия – в коллективных действиях. Мы выпустили Евгения, но также изменили структуру: поставили Тайсона на позицию "десятки", Марлоса сместили шире. То есть изменили многое, не только выпустили Коноплянку.

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Ответ на ваш вопрос: он проявил себя прекрасно, а дальше может выступать еще лучше. Но мы всегда будем смотреть в целом на общекомандное работу", – цитирует Северино официальный сайт Шахтера.

Напомним, Шахтер перестрелял Зарю в сверхрезультативном матче (4:3), а Коноплянка отметился ассистом в дебютном матче.

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Шахтер - Заря Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шахтер Шахтер
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