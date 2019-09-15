Коноплянка проявил себя прекрасно, дальше будет еще лучше, – тренер Шахтера Северино

Ассистент главного тренера Луиша Каштру Витор Северино оценил дебют Евгения Коноплянки в матче против Зари (4:3).

"Коноплянка сыграл хорошо. Однако наша философия – в коллективных действиях. Мы выпустили Евгения, но также изменили структуру: поставили Тайсона на позицию "десятки", Марлоса сместили шире. То есть изменили многое, не только выпустили Коноплянку.

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Ответ на ваш вопрос: он проявил себя прекрасно, а дальше может выступать еще лучше. Но мы всегда будем смотреть в целом на общекомандное работу", – цитирует Северино официальный сайт Шахтера.

Напомним, Шахтер перестрелял Зарю в сверхрезультативном матче (4:3), а Коноплянка отметился ассистом в дебютном матче.

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