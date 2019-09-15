Морозов: Коноплянка – український Тайсон

Футбольний експерт Сергій Морозов поділився враженнями від дебюту Євгена Коноплянки за донецький Шахтар у матчі проти луганської Зорі (4:3).

"У першому таймі Шахтар грав у середньому темпі. Як тільки з'явилася інтенсивність – у Зорі виникли проблеми, особливо в обороні. Другий тайм Шахтар почав більш інтенсивно, і Зоря перестала встигати.

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Таке враження, що Коноплянка з Тайсоном і Марлосом вже років десять грають в одній команді. Досвідчені футболісти розуміють один одного з півслова. Коноплянка – український Тайсон. Він постійно зміщувався в центр і намагався нанести удар. Хороший дебют", – сказав Морозов в ефірі програми Тур ONLINE.

Нагадаємо, Шахтар перестріляв Зорю в надрезультативному матчі (4:3), а Коноплянка відзначився асистом у дебютному матчі.

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