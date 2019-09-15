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ШАХТАР - ЗОРЯ ДИНАМО - ДЕСНА ТАЙСОН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Морозов: Коноплянка – український Тайсон

12:45 230 Читать на русском
Морозов: Коноплянка – український Тайсон
Сергій Морозов / Фото з відкритих джерел

Футбольний експерт Сергій Морозов поділився враженнями від дебюту Євгена Коноплянки за донецький Шахтар у матчі проти луганської Зорі (4:3).

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
89’ Жуніор Мораєс
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергін 35’
Богдан Лєднєв 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергін
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
86’ Богдан Лєднєв
89’ Жуніор Мораєс

"У першому таймі Шахтар грав у середньому темпі. Як тільки з'явилася інтенсивність – у Зорі виникли проблеми, особливо в обороні. Другий тайм Шахтар почав більш інтенсивно, і Зоря перестала встигати.

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Таке враження, що Коноплянка з Тайсоном і Марлосом вже років десять грають в одній команді. Досвідчені футболісти розуміють один одного з півслова. Коноплянка – український Тайсон. Він постійно зміщувався в центр і намагався нанести удар. Хороший дебют", – сказав Морозов в ефірі програми Тур ONLINE.

Нагадаємо, Шахтар перестріляв Зорю в надрезультативному матчі (4:3), а Коноплянка відзначився асистом у дебютному матчі.

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Теги
Шахтар - Зоря Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шахтар Шахтар Зоря Зоря Сергій Морозов Тайсон Тайсон Марлос Марлос
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