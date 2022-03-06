"Надеюсь, что мне удастся выйти в эфир, в том числе с российскими блоггерами. Все жду ответа от Василия Уткина, он пообещал, но потом исчез. Говорят, что у них отключили Facebook, я написал ему в WhatsApp – он прочитал, но молчит.

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Не знаю, возможно, Василий Уткин стоит в очереди в IKEA, а, может, просто скучает. Честно говоря, хотелось услышать Уткина в нашем эфире, первого российского блоггера, у которого было свое мнение, как мне когда-то казалось.

Кому, как ни Василию, знать Киев, в котором он жил в 2012 году. Киев, который он помнит: запах цветущих каштанов, где он сидел в ресторане "Курени", попивая коньячок и читая "Гарри Поттера" на украинском языке", – сказал Денисов в программе Денисов Time.

Напомним, во время чемпионата Европы 2012 года Уткин жил и работал в Киеве, освещая события турнира.

К слову, после оглашения шведского бренда IKEA об уходе с российского рынка в Москве выстроились многокилометровые очереди в магазины сети, а между покупателями возникали настоящие драки за остатки товаров.

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