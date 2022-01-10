Бывший защитник Динамо, Ризеспора и ряда других клубов Николай Морозюк близок к полноценному переходу в Черноморец.

Морозюк официально еще не подписал контракт с Черноморцем, но отправился на зимние сборы с командой, сообщает Sportarena.

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Ранее сообщалось, что потенциальное соглашение Николая с "моряками" рассчитано на 1,5 года. В расположение одесситов также сватали Ореста Кузыка из Руха, который опроверг слухи – конкретного предложения игрок так и не получил.

Добавим, что Морозюк последние полгода провел без клуба после того, как его контракт с турецким Ризеспором подошел к концу в июле 2021 года.

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