"Нас устроит любое место, но чем выше, тем лучше. Нас устроит место, которое позволит остаться в Премьер-лиге. Насчет игроков – у нас нет единого подхода к формированию команды. У нас нет ни времени, ни особенных возможностей. Все способы хороши, чтобы сформировать команду, способную решать поставленную задачу.

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Ряд игроков из Динамо едут с нами на сборы. Конкретные решения озвучим после них. Будет ряд игроков на просмотре, они будут на первом сборе, по ним будет принято решение после его окончания. Есть игроки, которые подписали контракты, но об этом позже объявят", – отметил Григорчук прес-конференции.

Добавим, что Роман Иосифович возглавил одесский клуб этой зимой. Наставнику придется спасать команду от вылета из УПЛ – "моряки" занимают 13 место с 14 очками в активе.

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