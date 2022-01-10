Колишній захисник Динамо, Різеспора та низки інших клубів Микола Морозюк близький до повноцінного переходу в Чорноморець.

Морозюк офіційно ще не підписав контракт з Чорноморцем, але вже вирушив на зимові збори з командою, повідомляє Sportarena.

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Раніше повідомлялось, що потенційна угода Миколи з "моряками" розрахована на 1,5 року. В розташування одеситів також сватали Ореста Кузика з Руха, який спростував чутки – конкретної пропозиції гравець так і не отримав.

Додамо, що Морозюк останні півроку провів без клубу після того, як його контракт з турецьким Різеспором добіг кінця в липні 2021-го.

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