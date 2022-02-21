Морозюк офіційно повернувся в УПЛ
21:05 - Читать на русском
Екс-капітан Динамо Микола Морозюк став гравцем Чорноморця.
Чорноморець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання півзахисника Миколи Морозюка.
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34-річний українець приєднався до одеситів на правах вільного агента. Микола провів зимові збори разом з новою командою та переконав головного тренера одеситів Романа Григорчука. Останньою командою півзахисника був турецький Різеспор.
Після 18-ти турів УПЛ Чорноморець розташувався на 13-й сходинці турнірної таблиці.
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