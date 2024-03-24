Ирина Морозюк, бывшая жена экс-защитника сборной Украины Николая Морозюка призналась, кого из игроков считает наиболее обольстительным.

– По вашему мнению, какая топ-5 самых сексуальных футболистов?

– Я думаю, что таких много, но я далеко не всех знаю.

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Если из тех, кого видела, то: Златан Ибрагимович, Серхио Агуэро, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Денис Попов. Морозюка в списке не указываю, потому что сам знает, что он огонь (Улыбается).

– Не можем не узнать, какой идеальный секс от Ирины Морозюк – продолжительность, вне, локация?

– Не могу об этом рассказать, потому что люди сойдут с ума. Пусть об этом знают только избранные мной лица, – сказала Морозюк в интервью Yesport.

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