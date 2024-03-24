Ірина Морозюк, колишня дружина екс-захисника збірної України Миколи Морозюка зізналась, кого з гравців вважає найбільш звабливим.

– На вашу думку, яка топ-5 найсексуальніших футболістів?

– Я думаю, що таких багато, але я далеко не всіх знаю.

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Якщо з тих, кого бачила, то: Златан Ібрагімовіч, Серхіо Агуеро, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Денис Попов. Морозюка у списку не вказую, бо сам знає, що він вогонь (Усміхається).

– Не можемо не дізнатися, який ідеальний секс від Ірини Морозюк – тривалість, поза, локація?

– Не можу про це розказати, бо люди зійдуть з розуму. Нехай про це знають тільки обрані мною особи (Усміхається), – сказала Морозюк в інтерв'ю Yesport.

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