“Мне было комфортнее общаться на русском. Меня часто об этом спрашивали. Я учился в школе с русскоязычным уклоном. Как ни странно, но в Червонограде такая была. Сейчас уже точно такого нет. У меня в Червонограде было много русскоязычных друзей. Там мне говорили, что на русском я разговариваю хорошо.

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Но когда я приехал в Киев, это год 2003-2004-й, то проскакивало "гарабец на гелке" и так далее. Я начал подстраиваться под пацанов, и даже мы, украиноязычные пацаны, между собой уже разговаривали на русском. Я этим не горжусь, но потом прошло время, я стал игроком первой команды Динамо. Ребята из U-19 жили на нашей базе. Слышу, пацаны говорят на украинском. Подошел, поздоровался, спрашиваю, откуда они. Среди них точно был Русин. Это год где-то 2016-17-й. Они меня меня знали.

Я тогда начал замечать, насколько изменилось отношение. Ты из Киева, Одессы, Харькова, Мариуполя, но новое поколение по-другому воспринимало вопрос языка. Ты говорил на украинском, он на русском, однако вы не шутите друг над другом.

В мои времена было не так. Даже мама мне звонила и говорила: "Сынок, если тебе неудобно, то разговаривай на русском". Потому что с меня начали бы смеяться. И такое действительно было – "горные люди, западенцы, колхозники" и так далее. У меня сын вырос на русском языке.

К чему я вел. Я жил и в Донецке, и в Киеве, сам родом из Львовской области. Я могу отследить динамику и сказать, насколько с 2014 года восприятие, популярность и тяга к украинскому языку выросли в нереальные разы. Русскоязычные начали воспринимать украинский язык. Мне хочется, чтобы украинский язык был единственный, а русского вообще ничего не было", – резюмировал Морозюк в подкасте Брутального футбола.

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