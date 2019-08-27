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Морено выбыл на длительный срок из-за травмы

10:06 5 Читати українською
Морено выбыл на длительный срок из-за травмы
Альберто Морено / ФК Вильярреал

Защитник Вильярреала Альберто Морено получил травму голени.

Вильярреал на своем официальном сайте сообщил, что защитник Альберто Морено пропустит от 8 до 10 недель из-за травмы голени.

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Футболист получил повреждение во время вчерашней тренировки, 26 августа. Это уже вторая травма испанца после переезда на Эстадио де ла Керамика.

Морено перешел в Вильярреал этим летом после завершения контракта с Ливерпулем, в котором провел 5 сезонов.

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Теги
Испания Альберто Морено Альберто Морено Вильярреал Вильярреал
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