Морено выбыл на длительный срок из-за травмы

Защитник Вильярреала Альберто Морено получил травму голени.

Вильярреал на своем официальном сайте сообщил, что защитник Альберто Морено пропустит от 8 до 10 недель из-за травмы голени.

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Футболист получил повреждение во время вчерашней тренировки, 26 августа. Это уже вторая травма испанца после переезда на Эстадио де ла Керамика.

Морено перешел в Вильярреал этим летом после завершения контракта с Ливерпулем, в котором провел 5 сезонов.