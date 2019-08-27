Морено выбыл на длительный срок из-за травмы

Италия — 12:06 5
-
"Отпустите меня!" – Тайсон мечтает о переходе в Рому, фаны его атакуют, босс Фонсеки не хочет принимать запросы Шахтера
-
Неймар в Барселону: ПСЖ озвучил каталонцам встречное предложение – испанская делегация отправилась в ПарижФранция — 09:53 160
-
Шахтер подписал ВакулуУкраина — 26 авг 63
-
Барселона и Реал продолжают битву за Неймара – ПСЖ выдвигает фантастические требованияФранция — 26 авг 187
-
"Дни Зинченко в основе Ман Сити могут быть сочтены". Английские СМИ не в восторге от игры украинца против БорнмутаАнглия — 26 авг 2190