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Морено вибув на тривалий термін через травму

10:06 33 Читать на русском
Морено вибув на тривалий термін через травму
Альберто Морено / ФК Вільяреал

Захисник Вільярреала Альберто Морено зазнав травми гомілки.

Вільяреал на своєму офіційному сайті повідомив, що захисник Альберто Морено пропустить від 8 до 10 тижнів через травму гомілки.

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Футболіст зазнав пошкодження під час вчорашнього тренування, 26 серпня. Це вже друга травма іспанця після переїзду на Естадіо де ла Кераміка.

Морено перейшов у Вільяреал цього літа після завершення контракту з Ліверпулем, у якому провів 5 сезонів.

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Теги
Іспанія Альберто Морено Альберто Морено Вільяреал Вільяреал
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