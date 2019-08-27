Морено вибув на тривалий термін через травму

Захисник Вільярреала Альберто Морено зазнав травми гомілки.

Вільяреал на своєму офіційному сайті повідомив, що захисник Альберто Морено пропустить від 8 до 10 тижнів через травму гомілки.

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Футболіст зазнав пошкодження під час вчорашнього тренування, 26 серпня. Це вже друга травма іспанця після переїзду на Естадіо де ла Кераміка.

Морено перейшов у Вільяреал цього літа після завершення контракту з Ліверпулем, у якому провів 5 сезонів.