"Дни Зинченко в основе Ман Сити могут быть сочтены". Английские СМИ не в восторге от игры украинца против Борнмута

Украинский хавбек и крайний защитник Александр Зинченко помог Манчестер Сити победить Борнмут (1:3) в третьем туре АПЛ. Просматриваем оценки английских журналистов нашему футболисту.

Зинченко на позиции левого защитника неплохо отработал впереди, отдав 5 передач под удар (больше всего в матче) и приняв непосредственное участие в двух результативных атаках. По количеству передач он уступил только центрбекам и показал прекрасный процент точности – 92%.

Важный показатель позиционной игры – подборы – также в порядке. Александр стал лидером команды по количеству возвратов владения – 8. Один раз успешно сыграл в подкате (еще две попытки были неудачными), один раз заблокировал чужой удар, один раз выбил мяч из собственной штрафной.

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Английские СМИ не в восторге от игры Зинченко. Комплименты в зарубежной прессе найти трудно. Отмечают лишь его прострел на де Брюйне, когда Агуэро открыл счет во встрече.

Авторитетное издание Sky Sports поставило украинцу 7 баллов – средняя оценка в команде. Аналогично считает Daily Mail – 6,5, что является вторым лучшим результатом между защитниками Сити.

Журналист ESPN Джеймс Кэпс выставил Зинченко оценку 6 – столько же имеет большинство "горожан". "Не получил много работы в обороне, но под занавес первого тайма имел над чем подумать, когда показал себя Уилсон", – пишет Кэпс.

Популярная местная газета Manchester Evening News оценила работу украинца 7 баллами – выше среднего. "Кинг создал ему трудности в первом тайме, а Александр исполнил пару приличных кроссов и остался лучшим выбором на левый фланг Сити", – добавляет издание.

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Респектабельный The Guardian акцентировал внимание на том, что Манчестер Сити имеет проблемы на флангах, а Борнмут обнажил слабости фулбэков.

"Уокер и Зинченко еще в первом тайме несколько раз оказывались в проигрышной ситуации, поскольку Уилсон и Кинг использовали всю ширину поля и находили свободное пространство за спинами фулбэков Сити. С появлением Жоау Канселу они оба под страхом потерять место в основе. Кажется, наибольший риск у украинца.

Борнмут неоднократно подсвечивал проблему Зинченко – ему не хватает скорости. В прошлом сезоне 22-летний футболист выиграл все 14 матчей АПЛ и стал своеобразным талисманом для Гвардиолы. Однако сейчас Менди вернулся к тренировкам, новичок Анхелино также обеспечивает конкуренцию, поэтому дни Зинченко в основе вполне могут быть сочтены", – считает журналист The Guardian Эд Ааронс.

Профильный ресурс City Xtra выделил Зинченко одной из самых низких оценок – 6. Только друг по несчастью Уокер имеет столько же, а все остальные – больше.

"Один из худших матчей Зинченко за долгий период. Неубедительно выглядел в защите и был сам не свой в передачах. Возможно, раннее повреждение повлияло на его уверенность. Следует подчеркнуть, что это неудачное выступление исключение для Зинченко, тогда как другие английские топ-клубы еженедельно имеют проблемы с левыми защитниками", – говорится на сайте.

В отдельной статье с итогами матча City Xtra пишет, что Менди должен вернуться как можно быстрее. Именно из-за посредственной игры украинца.

"Александр Зинченко, возможно, выдал лучший прогресс в составе Манчестер Сити за последние несколько сезонов. Украинец прошел долгий путь от борьбы за попадание в заявку к стабильному месту в старте. Он роскошно провел прошлый сезон и продолжает на том же уровне, но каждый болельщик Сити понимает, что команде не хватает левого защитника. Возвращение Менди решит это вопрос", – пишет ресурс.

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