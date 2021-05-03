"Я очень счастлив, этот момент был особенным, поэтому я отпраздновал его в семейном кругу. Я рад, что Интер завоевал титул снова и надеюсь, что в будущем это будет случаться чаще.

Конте повторил уникальное достижение Трапаттони в Серии А

Я думал, что победа в этом матче упростит задачу, ведь только "россонери" в этом сезоне смогли побороться за титул. Антонио Конте достиг своей цели, защищая команду и прививая ей свой характер. Он был исключительным. Я должен сказать, что этот Интер напоминает мне команду Трапаттони (тренировал "нерадзурри" в 1986-1991 гг. – Футбол 24). Я также вижу сходство с временами Жозе Моуринью и Эленио Эрреры. Все они серьезные профессионалы с менталитетом победителей.

Я думаю, что у Н'Голо Канте есть все, чтобы Интер стал еще сильнее. Мы подписали Уэсли Снейдера, даже несмотря на то, что у нас уже была сплоченная команда, но мы стали исключительными с ним. То же касается и Канте. Но я говорю это как фанат, и его будет сложно подписать", – рассказал Моратти Sky Sport Italia.

Напомним, что Интер досрочно стал чемпионом Италии, прервав 9-летнюю гегемонию Ювентуса в Серии А. Этот чемпионский титул стал для Интера 19-м в истории и первым с сезона 2009/10.

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