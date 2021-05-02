Главный тренер Интера Антонио Конте уже в четвертый раз стал чемпионом Италии, повторив достижение знаменитого Джованни Трапаттони.

Чемпионство Интера позволило Конте присоединиться к Джованни Трапаттони, Массимилиано Аллегри, Фабио Капелло, Марчелло Липпи и Карло Каркано – все эти тренеры добывали Скудетто не менее 4 раз, информирует Opta.

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Кроме этого, Конте повторил достижение легендарного Трапаттони – только эти наставники выигрывали Серию А с Ювентусом и Интером.

Отметим, Интер одолел Кротоне (2:0) и оторвался от бергамасков на 14 очков. Аталанта обязана была побеждать "нероверди", но завершила поединок боевым миром (1:1). Этот чемпионский титул стал для Интера 19-м в истории и первым с сезона 2009/10. Зато последние 9 Скудетто получил туринский Ювентус.

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