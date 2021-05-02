Потеря очков основным конкурентом "нерадзурри" в борьбе за Скудетто подарила миланцам титул за 4 тура до финиша чемпионата.

Ничья в поединке Сассуоло и Аталанты сделала Интер чемпионом Италии сезона 2020/21.

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Накануне "нерадзурри" одолели Кротоне (2:0) и оторвались от бергамасков на 14 очков. Аталанта обязана была побеждать "нероверди", но завершила поединок боевым миром (1:1). Этот чемпионский титул стал для Интера 19-м в истории и первым с сезона 2009/10. В свою очередь последние 9 Скудетто завоевал туринский Ювентус.

К слову, для алленаторе миланцев Антонио Конте этот трофей – 4-й чемпионский в Серии А. Первые три титула он завоевал именно со "Старой синьорой".

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