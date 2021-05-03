Моратті назвав трансфер, що зробить чемпіонський Інтер винятковим
Колишній президент міланського Інтера Массімо Моратті відреагував на достроковий титул рідної команди та порадив зіркового виконавця, який допоможе "нерадзуррі" піднятися на небувалий рівень.
"Я дуже щасливий, цей момент був особливим, тому я відствяткував його в сімейному колі. Я радий, що Інтер здобув титул знову та сподіваюся, що в майбутньому це траплятиметься частіше.
Конте повторив унікальне досягнення Трапаттоні у Серії А
Я думав, що перемога в цьому матчі спростить завдання, адже тільки "россонері" в цьому сезоні змогли поборотися за титул. Антоніо Конте досягнув своєї цілі, захищаючи команду та прививаючи їй свій характер. Він був винятковим. Я мушу сказати, що цей Інтер нагадує мені команду Трапаттоні (тренував "нерадзуррі" в 1986-1991 рр. – Футбол 24). Я також бачу схожість із часами Жозе Моурінью і Еленіо Еррери. Усі вони серйозні професіонали з менталітетом переможців.
Я думаю, що в Н'Голо Канте є все, щоб Інтер став ще сильнішим. Ми підписали Веслі Снейдера, навіть незважаючи на те, що в нас вже була згуртована команда, але ми стали винятковими з ним. Те ж стосується і Канте. Але я кажу це як фанат, і його буде складно підписати", – розповів Моратті Sky Sport Italia.
Нагадаємо, що Інтер достроково став чемпіоном Італії, перервавши 9-річну гегемонію Ювентуса в Серії А. Цей чемпіонський титул став для Інтера 19-м в історії та першим із сезону 2009/10.
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