"Я дуже щасливий, цей момент був особливим, тому я відствяткував його в сімейному колі. Я радий, що Інтер здобув титул знову та сподіваюся, що в майбутньому це траплятиметься частіше.

Конте повторив унікальне досягнення Трапаттоні у Серії А

Я думав, що перемога в цьому матчі спростить завдання, адже тільки "россонері" в цьому сезоні змогли поборотися за титул. Антоніо Конте досягнув своєї цілі, захищаючи команду та прививаючи їй свій характер. Він був винятковим. Я мушу сказати, що цей Інтер нагадує мені команду Трапаттоні (тренував "нерадзуррі" в 1986-1991 рр. – Футбол 24). Я також бачу схожість із часами Жозе Моурінью і Еленіо Еррери. Усі вони серйозні професіонали з менталітетом переможців.

Я думаю, що в Н'Голо Канте є все, щоб Інтер став ще сильнішим. Ми підписали Веслі Снейдера, навіть незважаючи на те, що в нас вже була згуртована команда, але ми стали винятковими з ним. Те ж стосується і Канте. Але я кажу це як фанат, і його буде складно підписати", – розповів Моратті Sky Sport Italia.

Нагадаємо, що Інтер достроково став чемпіоном Італії, перервавши 9-річну гегемонію Ювентуса в Серії А. Цей чемпіонський титул став для Інтера 19-м в історії та першим із сезону 2009/10.

"Серце команди – в обороні". Правила життя Еленіо Еррери – суперечливого місіонера катеначчо і творця Великого Інтера