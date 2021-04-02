Жена 28-летнего нападающего Ювентуса шокировала возлюбленного первоапрельской шуткой.

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Мората беззаботно играл на ноутбуке, когда к нему подошла Алиса с серьезным лицом и тестом на беременность. Испанец хорошо помнил о Дне дурака, поэтому не сразу поверил избраннице. Жена продолжила убеждать Альваро, и тот все-таки сдался. Мората радостно начал обнимать Алису, но та быстро "обломала" его – тест фальшивый. Разочарованный нападающий вернулся к своим игрушкам.

Добавим, что у пары уже есть близнецы и еще один ребенок, появившийся на свет лишь 7 месяцев назад.

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