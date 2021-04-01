Пабло Буэно, агент 21-летнего бразильца, рассказал, как игрок встретился со своей будущей избранницей.

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"Как так случилось, что Тете женился на украинке? Любовь. Познакомились в церкви в Киеве. Там бразильский пастор. Таня уже хорошо говорит на португальском. Встречались, а потом поженились", – пояснил Буэно в интервью Бомбардиру.

Напомним, ранее с украинками поженились грузинский центрбек Шахтера Давид Хочолава, а также бывший тренер Паулу Фонсека.

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