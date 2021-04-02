Дружина 28-річного нападника Ювентуса шокувала коханого першоквітневим жартом.

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Мората безтурботно грався на ноутбуку, коли до нього підійшла Аліса із серйозним обличчям і тестом на вагітність. Іспанець добре пам'ятав про День дурня, тому не відразу повірив обраниці. Дружина продовжила переконувати Альваро, і той таки здався. Мората радісно почав обіймати Алісу, але та швидко "обламала" його – тест фальшивий. Розчарований нападник повернувся до своїх забавок.

Додамо, що у пари вже є близнюки і ще одна дитина, яка з'явилася на світ лише 7 місяців тому.

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