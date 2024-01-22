Барселона перестреляла Бетис в поединке 21-го тура Ла Лиги, а Ферран Торрес оформил хет-трик и отдал ассист. Смотрите видео голов и обзор поединка Бетис – Барселона на "Футбол 24".

Барселона повела в счете на 21-й минуте – Педри выкатил на пустые ворота Феррану Торресу. Перед перерывом забил Левандовски, но его мяч отменили из-за офсайда.

Барселона победила Бетис в тяжёлом матче с историческим дублем Иско – Ферран Торрес оформил хет-трик

На старте второго тайма Ферран оформил дубль, точно пробив после рикошета от перекладины. Иско сократил отставание мощным ударом под перекладину, а через 3 минуты экс-звезда Реала сравнял счет, перебросив вратаря. Под конец матча Фелиш вырвал победу для Барселоны, забив ударом шведой после паса Торреса. А Ферран поставил точку во встрече, перебросив голкипера.