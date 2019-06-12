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Мораес трогательно попрощался с Фонсекой

12 июня 23:46 72 Читати українською
Мораес трогательно попрощался с Фонсекой
Жуниор Мораес / Фото ФК Шахтер

Форвард Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес написал прощальные слова для бывшего тренера донецкого клуба Паулу Фонсеки.

"Мистер Фонсека, хочу поблагодарить вас за все, чему я научился за время, что мы работали вместе.

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Желаю вам успеха в вашем следующем вызове, вы этого заслужили", – написал Жуниор в Инстаграме, прикрепив совместное фото с португальским специалистом.

Напомним, именно Фонсека возглавлял Шахтер, когда Мораес присоединился к "горнякам", перейдя из лагеря из киевского Динамо. 32-летний форвард сразу закрепился в основе донецкого клуба, в итоге став главным бомбардиром УПЛ (19 голов).

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Шахтер Шахтер Жуниор Мораес Жуниор Мораес Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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