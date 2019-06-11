Фонсека прокомментировал свое назначение на пост главного тренера Ромы

Новоиспеченный наставник Ромы Паулу Фонсека с нетерпением ждет начала работы со своей командой.

"Я очень рад, что меня назначили новым главным тренером Ромы. Хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленную мне возможность.

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Я полон энтузиазма и мотивирован вызовами, которые нас ожидают. С нетерпением жду переезда в Рим, встречи с нашими фанатами и начала работы. Я считаю, что вместе мы можем создать что-то особенное", – цитирует Фонсеку пресс-служба Ромы.

Напомним, до Ромы Фонсека возглавлял донецкий Шахтер с 2016-го года и трижды подряд привел команду к "золотому дублю". Всего в Украине Паулу одержал 7 титулов за 3 года.

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