Мораєс зворушливо попрощався з Фонсекою

Форвард Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс написав прощальні слова для колишнього тренера донецького клубу Паулу Фонсеки.

"Містер Фонсека, хочу подякувати вам за все, чому я навчився за час, що ми працювали разом.

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Бажаю вам успіху у вашому наступному виклику, ви цього заслужили", – написав Жуніор в Інстаграмі, прикріпивши спільне фото з португальським фахівцем.

Нагадаємо, саме Фонсека очолював Шахтар, коли Мораєс приєднався до "гірників", перейшовши з табору з київського Динамо. 32-річний форвард одразу закріпився в основі донецького клубу, в підсумку ставши головним бомбардиром УПЛ (19 голів).

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