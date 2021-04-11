"Дуже щасливий і задоволений результатом. Важливо продовжувати бути сконцентрованими у всіх іграх. Команда дійсно показала, що хоче перемогти. Вітаю всіх гравців. У футболістів є злети і падіння. Це відбувається, це життя. Не завжди все стається, як ти цього хочеш. Найголовніше – продовжувати працювати, віддаватися і добре готуватися. Тільки так прийдуть перемоги.

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Динамо? У мене завжди є мотивація грати проти команди, яка перебуває попереду тебе. Без жодних сумнівів, Класичне – це особлива гра. Ми постараємося сконцентруватися на ній. Думаю, що у нас є всі якості, щоб перемогти. Спробуємо в цьому матчі зробити все, щоб чемпіонат був більш привабливим", – цитує Мораєса сайт ТК Футбол.

До слова, Динамо випереджає Шахтар на вершині турнірної таблиці УПЛ на 7 залікових балів. Протистояння обох команд відбудеться вже 17 квітня.

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