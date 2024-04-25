Экс-форвард Динамо забил в украинском дерби в Европе – спасительный гол помог выйти в финал Кубка
Украинский нападающий Владислав Кулач отличился за азербайджанскую Зиру уже во втором матче подряд. Смотрите видео гола нашего земляка на "Футбол 24".
Кубок Азербайджана, 1/2 финала, Ответный матч
Габала – Зира – 0:2 (первый поединок – 1:2)
Голы: Кулач, 59, Утзиг, 84
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Накануне в Азербайджане состоялся полуфинал Кубка, в котором сошлись Габала и Зира. Первый поединок хозяева выиграли со счетом 2:1, поэтому в этом матче им надо было не проиграть. С этой задачей Габала не справилась, пропустив два сухих гола, и не смогла пробиться в финал.
Приятно, что одним из героев встречи стал украинский форвард Владислав Кулач, который во втором тайме точным ударом зародил в своей команде надежду на возможный успех. Экс-форвард Динамо откликнулся на навес во вратарскую и головой вколотил сферу в сетку. Этот гол стал для Кулача лишь третьим в текущем сезоне (в 25 матчах во всех турнирах).
К слову, еще один представитель Украины в составе Зиры Эльдар Кулиев начал в запасе и появился на поле лишь на 74-й минуте. Украинский защитник Габалы Зураб Очигава вышел в старте и отыграл весь поединок.
В финале Зира сыграет против Карабаха, который в параллельном полуфинале разгромил Нефтчи 4:1 (первый матч – 4:0). Поединок состоится 2 июня в 16:00 по Киеву.
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