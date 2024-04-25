Экс-форвард Шахтера Дентиньо наконец-то нашел себе новый клуб, сообщает Globo.

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По информации источника, 35-летний футболист будет выступать за бразильский Амазонас, который в этом сезоне дебютировал в тамошней Серии В.

Отмечается, что игрок, который больше года находился без клуба, уже согласовал условия сотрудничества и даже успел провести тренировку в составе новой команды. Контракт подписан до конца 2024-го.

Напомним, за Шахтер Дентиньо выступал с 2011 по 2021 годы, провел 197 поединков, в которых забил 29 голов и отдал 16 ассистов. Вместе с "горняками" он стал 7-кратным чемпионом УПЛ. Его последним клубом была бразильская Сеара, которую он покинул 1 января 2023 года.

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