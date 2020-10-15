"Чувствую себя хорошо. Понятно, когда только узнаешь, что у тебя положительный тест на коронавирус, это сразу пугает.

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Я старался следовать рекомендациям, принимать все меры предосторожности, чтобы защитить себя и свою семью. Но, к сожалению, опасность невидимая и ты не знаешь, когда можешь инфицироваться. Даже сейчас я не представляю, когда и где подхватил болезнь. Сложно также, потому что есть определенный страх, на мне лежит ответственность, что инфекция может передаться другим.

Пожалуй, мой самый большой страх – заразить семью, которая находится рядом. Это очень трудно, и я стараюсь предпринимать все меры предосторожности, чтобы исключить распространение вируса. Позитивная новость заключается в том, что чувствую себя хорошо и делаю все возможное для скорейшего выздоровления и восстановления", – сказал Жунирр Мораес в ефире Shakhtar News.

Напомним, после матча с Десной 4 октября Тарас Степаненко, Андрей Пятов и еще двое сотрудников персонала "оранжево-черных" сдали положительный тест на COVID-19. Вся команда сразу пошла на самоизоляцию. Результаты общего тестирования 8 октября также оказались неутешительными – 9 игроков и 9 работников заболели на коронавирус.

Уже 17 октября, команда Каштру в рамках 6-го тура чемпионата Украины будет принимать Львов. Начало встречи в 17:00.

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