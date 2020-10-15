"Почуваюсь добре. Зрозуміло, коли тільки дізнаєшся, що у тебе позитивний тест на коронавірус, це відразу лякає.

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Я намагався дотримуватись рекомендацій, вживати всіх заходів безпеки, щоб захистити себе і свою сім'ю. Але, на жаль, небезпека невидима і ти не знаєш, коли можеш інфікуватися. Навіть зараз я не уявляю, коли й де підхопив хворобу. Складно також, тому що є певний страх, на мені лежить відповідальність, що інфекція може передатися іншим.

Мабуть, мій найбільший страх – інфікувати сім'ю, яка перебуває поруч. Це дуже важко, і я намагаюся вживати всіх заходів безпеки, щоб унеможливити поширення вірусу. Позитивна новина полягає в тому, що почуваюсь добре і роблю все можливе для якнайшвидшого одужання і відновлення", – сказав Жуніор Мораєс в ефірі Shakhtar News.

Нагадаємо, після матчу з Десною 4 жовтня Тарас Степаненко, Андрій Пятов та ще двоє співробітників персоналу "помаранчево-чорних" здали позитивний тест на COVID-19. Вся команда відразу пішла на самоізоляцію. Результати загального тестування 8 жовтня також виявилися невтішними – 9 гравців та 9 працівників захворіли на коронавірус.

Вже 17 жовтня команда Каштру в рамках 6-го туру чемпіонату України прийматиме Львів. Початок зустрічі о 17:00.

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