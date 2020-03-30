Мораес "потерял сознание" от изнурительных тренировок дома – дети добили форварда сборной Украины

Нападающий Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес показал, как поддерживает форму на карантине.

Лучший бомбардир УПЛ отдается на полную даже в домашних условиях, чем похвастался в Instagram.

Степаненко, несмотря на карантин, устроил пикник с семьей

Мораес выполнил комплекс интенсивных упражнений в компании семьи – жены, сына и дочери. Тренировка настолько истощила 32-летнего форварда, что он просто свалился с ног. Дети решили не давать отцу ни секунды отдыха – они по очереди бросились ему на живот, еще больше усложняя дыхания.

Напомним, украинские клубы уже более двух недель находятся на карантине, поэтому игрокам приходится самостоятельно поддерживать форму.

"Ми були двічі кращі за Шахтар": як шокувати Реброва оригінальним способом, стати найкращим і втратити усе за 1 день