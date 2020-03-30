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Мораес "потерял сознание" от изнурительных тренировок дома – дети добили форварда сборной Украины

22:16 64 Читати українською
Мораес "потерял сознание" от изнурительных тренировок дома – дети добили форварда сборной Украины
Жуниор Мораес / Сайт Шахтера

Нападающий Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес показал, как поддерживает форму на карантине.

Лучший бомбардир УПЛ отдается на полную даже в домашних условиях, чем похвастался в Instagram.

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Мораес выполнил комплекс интенсивных упражнений в компании семьи – жены, сына и дочери. Тренировка настолько истощила 32-летнего форварда, что он просто свалился с ног. Дети решили не давать отцу ни секунды отдыха – они по очереди бросились ему на живот, еще больше усложняя дыхания.

Напомним, украинские клубы уже более двух недель находятся на карантине, поэтому игрокам приходится самостоятельно поддерживать форму.

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