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Степаненко, несмотря на карантин, устроил пикник с семьей

15:57 71 Читати українською
Степаненко, несмотря на карантин, устроил пикник с семьей
Тарас Степаненко / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко вместе со своей женой и детьми выбрались на природу.

Несмотря на введенный карантин и рекомендации медиков оставаться дома из-за распространения коронавируса COVID-19, полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко вместе с семьей устроил пикник на природе. Жена футболиста, Маргарита, поделилась фото в инстаграме.

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Напомним, что Степаненко сейчас восстанавливается после операции на колене. Игрок занимается по индивидуальной программе. Ожидается, что он полностью восстановится после повреждения через 4-6 недель.

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