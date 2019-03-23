Мораес попал в топ-5 самых возрастных дебютантов за всю историю сборной Украины

Форвард Шахтера Жуниор Мораес, который недавно получил украинский паспорт, дебютировал за "сине-желтых" в стартовом матче отбора к Евро-2020 с Португалией.
Натурализованный бразилец впервые вышел в футболке "сине-желтых" в возрасте 31 года и 352-х дней. Это 5-й наиболее возрастной показатель для дебютантов в сборной Украины.
Мораес прокомментировал дебют за сборную Украины
Возглавляет рейтинг Александр Горяинов. Экс-голкипер Металлиста сыграл первый матч в составе национальной команды в возрасте 34-х лет и 330-ти дней, сообщает Команда№1.
Напомним, вчера сборная Украины на Эстадио да Луж сыграла в нулевую ничью с Португалией в стартовом матче отбора к Евро-2020.
"Кріштіану та Португалія зіткнулися з гігантом". Збірна України шокувала європейські ЗМІ, феєричні компліменти Пятову