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Мораес попал в топ-5 самых возрастных дебютантов за всю историю сборной Украины

23:17 11 Читати українською
Мораес попал в топ-5 самых возрастных дебютантов за всю историю сборной Украины
Мораес дебютировал за сборную Украины / фото: П. Кубанов

Форвард Шахтера Жуниор Мораес, который недавно получил украинский паспорт, дебютировал за "сине-желтых" в стартовом матче отбора к Евро-2020 с Португалией.

 

Натурализованный бразилец впервые вышел в футболке "сине-желтых" в возрасте 31 года и 352-х дней. Это 5-й наиболее возрастной показатель для дебютантов в сборной Украины.

Мораес прокомментировал дебют за сборную Украины

Возглавляет рейтинг Александр Горяинов. Экс-голкипер Металлиста сыграл первый матч в составе национальной команды в возрасте 34-х лет и 330-ти дней, сообщает Команда№1.

Напомним, вчера сборная Украины на Эстадио да Луж сыграла в нулевую ничью с Португалией в стартовом матче отбора к Евро-2020.

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Жуниор Мораес Жуниор Мораес Украина Украина Сборная Украины Португалия - Украина
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