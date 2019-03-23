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Мораєс потрапив до топ-5 найбільш вікових дебютантів за всю історію збірної України

23 березня 23:17 367 Читать на русском
Мораєс потрапив до топ-5 найбільш вікових дебютантів за всю історію збірної України
Мораєс дебютував за збірну України / фото: П. Кубанов

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс, який нещодавно отримав український паспорт, дебютував за "синьо-жовтих" у стартовому матчі відбору до Євро-2020 з Португалією.

 

Натуралізований бразилець вперше вийшов у футболці "синьо-жовтих" у віці 31 року та 352 днів. Це 5-й найбільш віковий показник для дебютантів у збірній України.

Мораєс прокоментував дебют за збірну України

Очолює рейтинг Олександр Горяїнов. Екс-голкіпер Металіста зіграв перший матч у складі національної команди у віці 34-х років та 330 днів, повідомляє Команда№1.

Нагадаємо, вчора збірна України на Естадіу да Луж зіграла в нульову нічию з Португалією в стартовому матчі відбору до Євро-2020.

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Теги
Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Україна Україна Збірна України Португалія - Україна
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