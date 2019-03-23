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Мораес прокомментировал дебют за сборную Украины

11:32 157 Читати українською
Мораес прокомментировал дебют за сборную Украины
Жуниор Мораес / ФФУ

Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал дебют за национальную команду.

 

"Огромные эмоции от матча. Я очень рад, что дебютировал за украинскую сборную. Немного не хватило, чтобы отличиться в первом же матче. Надо поздравить команду, все отработали до финального свистка. Эти полученные очки очень важны", – цитирует сказал Жуниор Мораес в эфире телекнала "Футбол 1".

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Напомним, Мораес получил украинское гражданство 15 марта, а уже через 4 дня получил вызов в национальную команду.

К слову, подопечные Андрея Шевченко в гостях смогли выстоять против сборной Португалии в 1 туре квалификации на Евро-2020. Матч закончился со счетом 0:0.

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Теги
Евро-2020 Украина Украина Португалия - Украина Сборная Украины Жуниор Мораес Жуниор Мораес
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