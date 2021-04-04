Шахтер уверенно переиграл Ворсклу (2:0) в рамках 20-го тура УПЛ благодаря дублю Жуниора Мораеса.

Шахтер на классе обыграл Ворсклу – Мораес офорив дубль с голами-близнецами и вошел в элитный клуб бомбардиров

Таким образом этничный бразилец добрался до отметки в 100 голов в истории чемпионата Украины, потеснив с 5-й строчки рейтинга бомбардиров УПЛ Андрея Ярмоленко. Стоит отметить, что такое достижение покорилось Жуниору в день его рождения, 4 апреля нападающему исполнилось 34 года.

Напомним, кроме Шахтера Мораес поиграл в Украине за Динамо и донецкий Металруг.

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