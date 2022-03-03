"Никому не желаю войны. Я сейчас счастлив быть со своей семьей, обнимать их. С самого начала только об этом и думал. Я не был рожден для того, чтобы попасть в зону боевых действий. Я не знаю, уйду из Шахтера или нет.

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Находясь в Киеве, я много думал о том, как помочь вытащить людей оттуда. Там было много младенцев, много детей, все были очень напуганы. Постоянно пытался найти решение, выход, пытался найти молоко для детей, подгузники. Это было четыре дня сильного напряжения. Когда мы начали приближаться к границе, я периодически смотрел партнерам в глаза. Было важно это запомнить. Я видел беспокойство и напряжение, но в то же время надежда была в глазах всех нас.

В Киеве было много бразильцев, сейчас война продолжается, а я пытаюсь вовсю вывозить оттуда людей. Есть украинские семьи, которым тоже нужна помощь. Их тоже нужно поддерживать. Поскольку я живу в Украине уже почти десять лет, то знаю многих людей и пытаюсь сделать все возможное, чтобы помочь", – сказал Мораес в комментарии SBT.

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