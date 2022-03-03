"Нікому не бажаю війни. Я зараз щасливий бути зі своєю родиною, обіймати їх. Із самого початку тільки про це й думав. Я не був народжений для того, щоб потрапити до зони бойових дій. Я не знаю, піду з Шахтаря чи ні.

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Перебуваючи у Києві, я багато думав про те, як допомогти витягти людей звідти. Там було багато немовлят, багато дітей, всі були дуже налякані. Постійно намагався знайти рішення, вихід, намагався знайти молоко для дітей, підгузки. Це були чотири дні сильної напруги. Коли ми почали наближатися до кордону, я періодично дивився у очі партнерам. Було важливо запам'ятати це. Я бачив занепокоєння і напруження, але водночас надія була в очах усіх нас.

У Києві було багато бразильців, зараз війна триває, а я намагаюся щосили вивозити звідти людей. Є українські родини, яким також потрібна допомога. Їх також треба підтримувати. Оскільки я живу в Україні вже майже десять років, то знаю багатьох людей і намагаюся зробити все можливе, щоб мати змогу допомогти", – сказав Мораєс у коментарі SBT.

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