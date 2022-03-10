Коринтианс серьезно заинтересован в услугах 34-летнего форварда, сообщает Globoesporte.

Алан Патрик может перебраться в Бразилию – лидер Шахтера заинтересовал сразу 4 грандов

Мораес уже в Бразилии, поэтому никаких проблем с переездом не будет. "Тимау" видят перспективу в бесплатном подписании игрока. Сейчас Мораес может уйти в короткую аренду, а летом на правах свободного агента окончательно перебраться в Коринтианс (его контракт с Шахтером завершится).

Напомним, нападающий впервые оказался в Украине еще зимой 2011 года. Мораес успел поиграть за Металлург Д, Динамо, Шахтер и даже получить паспорт для выступлений за сборную Украины.

Український футбол на порозі війни: що чекає Динамо та Шахтар і які клуби постраждають найбільше