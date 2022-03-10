Корінтіанс серйозно зацікавлений у послугах 34-річного форварда, інформує Globoesporte.

Алан Патрік може перебратись до Бразилії – лідер Шахтаря зацікавив одразу 4 грандів

Мораєс вже у Бразилії, тому жодних проблем з переїздом не буде. "Тімау" бачать перспективу у безкоштовному підписанні гравця. Зараз Мораєс може піти в коротку оренду, а влітку на правах вільного агента остаточно перебратися в Корінтіанс (його контракт з Шахтарем завершиться).

Нагадаємо, нападник вперше опинився в Україні ще взимку 2011 року. Мораєс встиг пограти за Металург Д, Динамо, Шахтар і навіть отримати паспорт для виступів за збірну України.

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